'Ndrangheta, arrestato a Madrid boss Paviglianiti

(Adnkronos) - I carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna e la polizia spagnola hanno arrestato il boss di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Bologna. Paviglianti è considerato boss dell'omonima cosca di 'ndrina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria ed era destinatario di un ordine per la carcerazione a 11 anni e otto mesi per associazione di tipo mafioso, omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e altri reati.