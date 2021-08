Motomondiale: Rossi, 'non ho rimpianti ma meritavo decimo titolo'

Spielberg, 5 ago. - (Adnkronos) - "Rimpianti? Non ne ho. Correre con Ducati è stato difficile, ma è stata comunque una grande sfida. Pilota italiano su moto italiano, se fossimo riusciti a vincere sarebbe qualcosa di storico". Lo dice Valentino Rossi nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro. "Sono un po' triste di non avere vinto il decimo campionato ma specialmente perché penso lo meritassi per il mio livello e la mia velocità. Ma va bene così, penso di non potermi lamentare della mia carriera", aggiunge Rossi.