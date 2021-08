Motomondiale: Bezecchi, 'Vale ha dato tanto al nostro sport, spero si diverta in ultime gare'

Spielberg, 5 ago. - (Adnkronos) - "Non ho mai chiesto a Vale nulla sulla sua decisione, era tropo difficile. L'ho saputo oggi, come tutti. Sono triste, ma se ha preso questa decisione sono certo sia la decisione migliore quindi sto con lui. Ha regalato tanto a questo sport, non deve dimostrarci altro, ha già fatto troppo. Spero solo sia contento e si diverta nelle prossime gare". Così Marco Bezzecchi, pilota del team VR46 di Moto2 commenta l'addio al motomondiale di Valentino Rossi.