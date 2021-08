Motomondiale: Agostini, 'bello veder correre Valentino, lascia grande campione'

Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - "E' un dispiacere sapere che Valentino lascia le corse ma l'età passa per tutti. E' stato bello vederlo correre, lascia un grande campione, i risultati sono lì a dimostrarlo". Il 15 volte campione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini commenta così all'Adnkronos l'addio di Valentino Rossi al motomondiale.

"Capisco che per lui sia un giorno duro e lo sarà ancora di più dopo l'ultima gara di novembre a Valencia -aggiunge Agostini-. Io ho pianto per tre giorni quando mi sono ritirato. E' triste per gli sportivi lasciare il proprio mestiere quando si è giovani però è la vita, non ci possiamo fare niente".