Editoria: società affittuaria testata Gazzetta, 'attendiamo iniziativa delle Curatele fallimentari'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Non si fa attendere la risposta della Ledi all'appello per la continuità di pubblicazione de 'La Gazzetta del Mezzogiorno' lanciato da Leo Caroli, presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e produttivo e le aree di crisi (Sepac) della Regione Puglia, dopo lo stop seguito alla decisione della Ledi srl di restituire la testata alla Mediterranea spa, alla scadenza dell’affitto il 31 luglio scorso

“Nell’apprezzare la Sua sensibilità istituzionale - spiega la Ledi - tesa alla salvaguardia dell’importante istituzione culturale che rappresenta 'La Gazzetta del Mezzogiorno' per la Puglia e la Basilicata, Le comunichiamo che restiamo in attesa di conoscere e poter valutare ogni eventuale iniziativa delle Curatele fallimentari nell’ambito dell’evoluzione di legge della procedura di concordato fallimentare, esprimendo sin d’ora auspicio favorevole al suo appello”.