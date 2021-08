Credito, calano le moratorie ed è già un'ottima notizia

La pandemia ha rilanciato fin dal primo lockdown la richiesta di credito bancario da parte delle imprese, soprattutto di quelle individuali. Secondo un'indagine di Crif, a livello nazionale l’aumento delle richieste da parte delle imprese è stato pari a quasi un quarto in più rispetto al 2019, con gli effetti economici della pandemia che a partire da marzo hanno segnato l’inversione di una tendenza che nei primi mesi dell’anno era invece in calo. All’aumento della domanda di credito, ha contribuito l’ampio ricorso delle imprese retail agli schemi di garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti e alle moratorie sui prestiti in essere, che hanno ridotto il flusso di rimborsi (decreto 'Cura Italia' e decreto 'Liquidità'): circa il 50 per cento delle aziende ha usufruito di almeno una delle due misure e quasi un quinto si è avvalsa di entrambe.

Il ricorso alle moratorie è stato molto diffuso sin dal loro esordio e, alla fine dell’anno, ne beneficiava quasi il 25 per cento delle imprese. L’impiego delle misure, in particolar modo quello congiunto di moratorie e garanzie, è stato più frequente tra le imprese potenzialmente “illiquide”, ovvero quelle che, a seguito del calo delle vendite, non sarebbero riuscite ad assolvere i propri impegni finanziari senza liquidità aggiuntiva. L’accesso ai nuovi finanziamenti assistiti da garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato invece più graduale, sino a interessare oltre la metà delle aziende retail.

Da un'analisi Crif emerge che il graduale rafforzamento della ripresa economica ha ridotto le tensioni sul fronte della liquidità tanto che nelle ultime settimane del 2021 le domande di credito da parte delle imprese hanno subito una riduzione di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo del 2020 tornando così ai livelli del 2019. La ripresa dell'economia ha sorpreso le aziende costrette a rivedere i loro sistemi produttivi. Le risorse finanziarie che nei mesi scorsi assicuravano lo svolgimento della propria attività nel futuro ora vengono utilizzate per garantire i necessari investimenti funzionali al nuovo contesto economico e per supportare le attività commerciali (import/export). Segno che la preoccupazione si va progressivamente dissolvendo. Alcune aziende hanno addirittura estinto anticipatamente i chirografari erogati lo scorso anno. Trattasi di solide realtà pronte ad afferrare i vantaggi della ripresa economica.

La ripresa avanza e così le imprese di maggiori dimensioni (large e mid cap) iniziano ad uscire dalla fase di emergenza. Le garanzie pubbliche ad oggi coprono il 7% circa degli impieghi bancari. A inizio anno, i finanziamenti in moratoria costituivano il 12,1 per cento dei prestiti totali. Calano le richieste di garanzie pubbliche indirizzate alla Sace. Nel primo semestre del 2021 calano di oltre il 60% le richieste di mutuo immobiliare da parte delle imprese; i prestiti personali flettono del 30% circa , i fidi del 14%, mentre i prestiti destinati all’acquisto di beni e servizi segnano del 50% circa. Aumenta invece l'importo medio dei finanziamenti richiesti. La contrazione delle richieste invece si riferisce sia alle imprese individuali, sia alle società di capitali.

Calano anche le moratorie bancarie.

Sulla base dei dati comunicati dal ministero dell'Economia, sono attive 80 miliardi circa di moratorie contro i 128 miliardi di giugno dello scorso anno. Le misure sinora adottate sono state prorogate sino a fine 2021 ma a talune condizioni: l'allungamento non è automatico, si riprendono a pagare gli interessi, non sono accettate nuove domande. Col risultato che le moratorie ancora attive, anche grazie alla ripresa delle attività economiche (c'è anche grande attesa per le ricadute dei fondi del Recovery), sono poco meno del 30% di tutte quelle deliberate da marzo dello scorso anno.