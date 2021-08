Covid Sardegna oggi, 522 contagi: bollettino 5 agosto

(Adnkronos) - Sono 522 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 5 agosto. Si registrano 4 morti nelle ultime 24 ore, due donne e due uomini, tra i 73 e gli 88 anni: tre della Città Metropolitana di Cagliari, uno della provincia del Sud Sardegna. Da ieri sono state testate 3.523 persone. Restano stabili i numeri dei ricoveri, 87, come quello delle terapie intensive, 19. Le persone in isolamento domiciliare sono 6mila (+426 rispetto a ieri).