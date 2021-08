Roma, 5 ago.(Adnkronos) - "Sara' obbligatorio esibire il green pass per l'accesso ai traghetti interregionali, con l'eccezione per i traghetti Messina- Reggio Calabria che nei fatti sono un Trasporto Pubblico Locale". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, in conferenza stampa dopo la riunione del Cdm.