Così Tper è pronta a rivoluzionare il trasporto pubblico dell'Emilia Romagna

Grandi novità per il trasporto pubblico locale: a Bologna sono stati presentati tre autobus elettrici a batterie, con zero emissioni. I mezzi saranno dotati di propulsore elettrico da 160 kW e batterie agli ioni di litio da 245. L’investimento per questi veicoli è finanziato con i fondi nazionali previsti dal “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per le città ad alto inquinamento”, erogati dal Comune di Bologna. Nel corso dei quest’anno sono stati consegnati anche gli e-bus di 12 metri relativi alla gara per la fornitura fino a un massimo di 20 mezzi di 12 metri con ricarica overnight. A Bologna, la rete filoviaria è già oggi tra le più estese d’Italia. Ma si punta a potenziarla ancora, ulteriori veicoli a “emissioni zero” a trazione elettrica.

Sui mezzi alimentati a GNL, Bologna è pioniere a livello nazionale: la flotta a Gas Naturale Liquido è composta da 46 bus. A primavera sono stati consegnati altri 25 autobus Citymood LNG, per un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro, finanziati al 60% con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e per il 40% con autofinanziamento aziendale Tper. «Con il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) – spiega Claudio Mazzanti, Assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna - sono state definite le scelte strategiche della mobilità dell’intera Città Metropolitana di Bologna per il prossimo decennio. Per l’area urbana di Bologna il PUMS ha previsto un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo tranviario integrato con il trasporto pubblico su gomma e con il Servizio Ferroviario Metropolitano. La rete tranviaria di Bologna è organizzata su quattro linee tra loro interconnesse e i cui rami sono stati individuati considerando le direttrici principali e maggiormente cariche dell’attuale sistema di trasporto pubblico su gomma. La prima linea che è stata progettata e che verrà realizzata è la Linea Rossa, grazie anche al contributo ministeriale ottenuto di circa 509 milioni di euro, mentre la Linea Verde è in fase di progettazione e in attesa di finanziamento. Successivamente verranno messi in attuazione i rami delle altre linee».

I 71 autobus LNG in circolazione entro la fine dell’anno sulle linee permetteranno di ridurre di 1.775.000 litri/anno i consumi di gasolio. Un beneficio ambientale che si aggiunge alle esternalità positive già garantite dal corposo parco veicolare a metano compresso di Tper, che conta 282 veicoli in servizio a Bologna e 31 a Ferrara, operanti prevalentemente in ambito urbano. L’impianto permette di rifornire in 5 minuti un bus LNG, massimizzando un’autonomia di servizio che si aggira tra i 900 e i 1000 km, più che doppia rispetto ai modelli a gas naturale compresso e a quelli diesel. Tale maggiore autonomia permette una minore frequenza di ricarica che, a sua volta, aumenta la flessibilità di utilizzo per le lunghe percorrenze extraurbane. La nuova stazione sarà prossimamente implementata con un impianto fisso di grandi dimensioni, già deliberato dal CdA di Tper. Il futuro impianto in struttura permetterà il rifornimento di 150 autobus LNG ed entrerà in funzione entro la fine dell’anno.

«Una componente importante della rete intermodale del trasporto pubblico bolognese – aggiunge Mazzanti - è inoltre costituita da filovie, già oggi tra le più estese d’Italia e che saranno ulteriormente implementate nell’ambito del Progetto Integrato della Mobilità Bolognese, che gode anch’esso di un importante finanziamento ministeriale, contribuendo in tal modo a una sempre più ampia e articolata elettrificazione del trasporto pubblico di Bologna. Questo grazie anche all’attenta pianificazione di TPER, azienda che per vocazione ambientale da sempre promuove soluzioni progettuali attente alla compatibilità e sostenibilità verso un trasporto sempre meno impattante e più attrattivo, e che del Progetto Integrato della Mobilità Bolognese sarà il soggetto attuatore. Nel complesso, più veicoli a “emissioni zero” per la mobilità urbana del futuro, tra cui tram, filobus e autobus a batterie, assicurano effetti positivi legati a minori emissioni acustiche al passaggio dei mezzi e a un azzeramento delle emissioni inquinanti, elementi di grande rilevanza per il rispetto ambientale e per la qualità della vita delle persone».

Il Covid non ha fortunatamente arrestato la spinta agli investimenti di TPER. «Abbiamo scelto – ci spiega Giuseppina Gualtieri, presidente e ad dell’azienda di trasporto pubblico dell’Emilia Romagna – non solo di non interrompere il piano già stanziato, ma di potenziare ove possibile gli interventi per raggiungere obiettivi di sostenibilità anche dopo questa fase di crisi della pandemia. Abbiamo mantenuto l’occupazione, ci sono piani di assunzione sia per quanto concerne il materiale rotabile e i mezzi, sia per quello che riguarda le tecnologie digitali. La consapevolezza è che la pandemia ha decisamente cambiato lo scenario tra smart working e nuove abitudini, ma questo non significa che non si impiegherà più il trasporto pubblico locale».

Al momento, però, l’Italia rimane uno dei Paesi con la quota più alta di trasporto su mezzi privati. E questo significa che il Tpl dovrà per forza di cose essere uno strumento fondamentale nella riduzione delle emissioni in ossequio al Pnrr e alla sua prospettiva green. Per questo, più che continuare nella divisione tra mezzi pubblici e privati bisogna insistere su un sistema di mobilità integrato che supporti tutta la fase di spostamento, magari grazie a sinergie con sistemi di car e bike sharing. Tper ha avviato un sistema di car sharing elettrico, senza finanziamento pubblico. Ad esso ha associato un’applicazione, Roger, che consente di aumentare la cosiddetta cultura intermodale.

«Uno dei temi di maggiore salienza – prosegue la numero uno di Tper – è quello relativo al potenziamento delle corse e al tempo di vita dei mezzi. Ci attende sicuramente un modello con orari più flessibili, ma questo discorso non può essere applicato in modalità “flat” a tutte le tipologie di mezzi. Ad esempio, le metropolitane non possono aumentare di numero, specie nelle ore di punta, e bisogna quindi “spalmare” la frequenza su più ore per venire incontro alle esigenze della clientela. Ma serve anche un cambio di passo dal punto di vista dei mezzi a disposizione: l’età media del trasporto su gomma in Italia è di 12 anni, contro i 7 in Europa. Per questo entro il 2030 abbiamo in progetto una flotta interamente composta da mezzi a basso impatto».

Per i prossimi quattro anni sono già stati stanziati 150 milioni d’investimento per l’acquisto, tra le altre cose, di 340 mezzi. Già alla fine di quest’anno entrerà in funzione l’elettrico con dei filobus non più bi-modali (diesel ed elettrici) ma con dei motori di riserva alimentati anch’essi a batteria. Sono già realtà le navette fully electric. Tper già negli scorsi anni si era protagonista del cambiamento di cultura. Ha messo sul piatto 90 milioni di euro per comprare 15 treni elettrici per migliorare una flotta ormai obsoleta. Oggi l’Emilia Romagna ha la flotta più “giovane” dal punto di vista del trasporto regionale. Il reperimento dei fondi è stato tendenzialmente un buon esempio di partenariato pubblico-privato, con l’azienda locale che ha impegnato il 50% del totale. Qualche anno fa, ad esempio, è stata completata un’emissione obbligazionaria che ha consentito l’impegno d’investimento.

«Il Tpl – conclude Giuseppina Gualtieri – era la cenerentola dei trasporti, era marginale e sempre in ritardo con gli investimenti. Poi sono emersi temi fondamentali: la sostenibilità, la qualità della vita nelle città, la qualificazione del trasporto. In cinque anni ci siamo trovati a parlare di investimenti diversi e abbiamo dovuto quindi ritararli. Ci sono stati salti tecnologici pazzeschi e oggi possiamo avere a disposizione automobili per il car sharing con autonomia di 400 e non più di 50 km. Tra 4-5 anni le tecnologie elettriche porteranno ad avere mezzi ancora più efficienti. Siamo certamente all’altezza di questa sfida».