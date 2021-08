Calcio: stampa spagnola, rottura tra Messi e il Barcellona, rinnovo in salita**

Barcellona, 5 ago. - (Adnkronos) - Rottura tra Lionel Messi e il Barcellona. Secondo 'Marca' la trattativa per il rinnovo di contratto del 34enne argentino, scaduto a giugno, pare essere definitivamente saltata dopo l'incontro di oggi tra la dirigenza blaugrana e il padre del 6 volte pallone d'oro a cui sarebbe stato chiesto un nuovo taglio dello stipendio. Troppi i costi del Barcellona, che avrebbe dovuto tagliare quasi metà rosa (e i salari di tutti i restanti) per permettersi lo stipendio dell'argentino, che a questo punto, come scrivono dalla Spagna, non è mai stato così lontano dal Barcellona come in queste ore.