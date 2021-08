Calcio: Napoli, Filippo Costa positivo al Covid

Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - Un caso di positività al coronavirus nel gruppo squadra del Napoli. Si tratta di Filippo Costa, terzino nella scorsa stagione in prestito alla Virtus Entella. Il giocatore era in campo nell'ultima amichevole degli azzurri contro il Wisla Cracovia. A comunicare la notizia è stato lo stesso club azzurro: "Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali".