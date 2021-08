Calcio: Bologna, doppio ko con il Liverpool in amichevole

Roma, 5 ago. - (Adnkronos) - Due gare da 60 minuti ciascuna per preparare al meglio la prossima stagione. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha affrontato il Liverpool al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia. Il primo mini match si è concluso 2-0 a favore dei Reds con le reti realizzate al 6’ da Jota e 12’ da Mané. Nella seconda gara Mihajlovic ha schierato tanti giovani, con gli inglesi che si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Minamino.