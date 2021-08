Assicurazioni, Uilca: il settore ha retto anche nel 2020, utile oltre 8 mld

Nel 2020 il settore assicurativo italiano, secondo il rapporto Ania "L’Assicurazione Italiana 2020-2021", ha registrato 8,6 miliardi di utile, in linea con il 2019 in cui l’apporto del Ramo Danni (+1,2 mld euro) ha supplito alla contrazione del Ramo Vita (-1,2 mld euro). La pandemia, ancora in corso, ha influito nella gestione delle compagnie assicurative e i periodi di lockdown hanno, in parte, favorito la riduzione dei sinistri, soprattutto nel settore auto, ma anche contratto l’economia a causa di frontiere chiuse e scambi commerciali bloccati.

Nonostante gli scenari economici negativi, la redditività del settore assicurativo italiano nel 2020 è del 13,5%, mentre dal 2015 al 2020 la media è stata del 10,6%, di molto superiore a quella di altri settori, con un utile complessivo nei cinque anni, di 38,7 mld di euro. La raccolta premi totale, in contrazione rispetto all’anno precedente (-3,9%), ha risentito soprattutto nel Ramo Vita,

con una contrazione del 4,5%, mentre il Ramo Danni, pur diminuito del 2%, riporta valori superiori alla media degli ultimi 8 anni.

“Il rapporto della popolazione con il mondo delle assicurazioni è molto cambiato negli ultimi vent’anni”, osserva Roberto Telatin, responsabile del Centro studi Uilca Orietta Guerra. “Sia i cambiamenti sociali, con l’arrivo massiccio della tecnologia, sia le nuove esigenze, legate a bisogni che anche lo Stato fatica a soddisfare, hanno ridisegnato il portafoglio assicurativo”. Tra il 2000 e il 2020 il settore Auto ha visto ridursi la raccolta del 12,2%, anche a causa della contrazione del valore unitario del premio, mentre vi è stato un incremento nella raccolta di premi per le assicurazioni infortuni, malattia e incendio ed elementi naturali.

Il cambiamento climatico, che comporta fenomeni meteorologici nuovi per l’Italia, e la riduzione dell’assistenza familiare e del reddito, che impatta sulle capacità delle famiglie nel fronteggiare infortuni e malattie, sono alcune delle ragioni che hanno spinto gli italiani a cercare di ridurre il rischio nei confronti della propria vita e delle proprie cose assicurandole. Per quanto riguarda il Ramo Vita si nota, nell’ultimo ventennio, un incremento del 155% della raccolta premi: qui soprattutto le polizze Long Terme Care (Ltc) nel ramo IV (malattia) hanno avuto un incremento percentuale notevole, come pure gli investimenti nei fondi pensione, a dimostrazione di come la popolazione inizi a preoccuparsi della vecchiaia, conscia che se non cambierà il Welfare statale per avere una terza età dignitosa sarà necessario contare soprattutto sui propri risparmi.

“Anche per questo diventa essenziale creare le condizioni affinchè i salari possano aumentare, altrimenti difficilmente il risparmio previdenziale riuscirà a integrare la pensione sociale a sufficienza per garantire ai futuri pensionati di scongiurare il rischio di non superare la soglia di povertà”, commenta Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. “Tuttavia dovremmo anche riflettere sul ruolo della sanità pubblica e privata, che non hanno lo stesso peso ed efficienza in tutto il Paese: queste differenze non possono essere superate delegando alle polizze sanitarie private il ruolo di supplenti. Serve una coerente programmazione pubblica, con investimenti e interventi coseguenti per implementare le Strutture Sanitarie e il personale”.

Analizzando i canali distributivi si evince come negli ultimi 5 anni sia stato predominante il canale bancario/postale per la raccolta dei premi (46,2% nel 2020), soprattutto nel Ramo Vita (59,2%), mentre in quello Danni lo sono gli agenti (74,2% nel 2020), soprattutto nel settore Auto. Si nota comunque che nel Ramo Danni, dal 2015 a oggi, gli agenti hanno perso circa il 4,4% del mercato a favore degli sportelli bancari e postali e della vendita diretta. Certo, le variazioni nell’ultimo quinquennio non sono rilevanti per mettere in discussione il primato degli agenti nel Ramo Danni, ma non bisogna dimenticare come nuovi player non assicurativi entrino in questo settore continuamente, come ad esempio il mondo della grande distribuzione, sia fisica ma soprattutto online, che associa alla vendita di un prodotto una serie di assicurazioni e garanzie a esso legate.

Come il mercato assicurativo non sia ormai più appannaggio di assicuratori “puri” lo si vede anche nella classifica della raccolta premi, dove i primi tre non assicuratori “puri” (Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Unipol-Bper) hanno il 33,6% del mercato e raccolgono 50,8 mld di euro di premi, mentre le prime tre assicurazioni “pure” (Generali, Allianz, Axa) hanno il 35,6% del mercato e raccolgono 53,9 mld di euro e dove il solo Gruppo Generali incassa 25,6 mld di euro di premi.

E’ possibile che il mercato assicurativo in futuro cambi pelle perché, pur consci che lo sviluppo dell’insurtech sarà come il fintech molto aggressivo nei confronti dei vecchi player, è necessario mantenere e aumentare il maggior numero di contatti possibili con la clientela sia nel web che nel territorio. “Non trovo credibile, almeno nel breve medio termine, un processo di cannibalizzazione di un modello distributivo rispetto a un altro, ma piuttosto una complementarità e ricerca di sinergie distributive, come è stato fatto con l’entrata di Unipol nella banca Bper”, dichiara Roberto Telatin.

Per Fulvio Furlan, “La correlazione e l’interconnesione di attività che si sta evidenziando probabilmente è destinata a crescere e per questo è necessario un attento e costante presidio sindacale per garantire le lavoratrici e i lavoratori. In quest’ambito vanno poi valutate anche possibili aggregazioni societarie. Per la Uilca, un punto fermo al riguargo è che avvengano se fondate su visioni industriali di medio lungo periodo e se in grado di dare vita a soggetti nuovi, più forti, in grado di competere a livello internazionale e di essere a supporto dell’economia nazionale, specie in questo momento epocale grazie all’opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il settore assicurativo è un importante sottoscrittore dei titoli di debito italiani e detiene circa il 14% del debito pubblico italiano, per questo il controllo societario delle imprese assicurative dovrebbe essere un fattore non secondario per lo Stato, come fanno Germania e Francia con il loro sistema bancario e assicurativo. Nonostante la Banca Centrale Europea assicuri liquidità al sistema finanziario sottoscrivendo il debito pubblico, ancora per decenni sarà necessario che lo Stato abbia un sottoscrittore affidabile come le assicurazioni e le banche italiane. Infatti, pur essendo rimasta preponderante dal 2016 la quota di investimenti in titoli di stato italiani da parte del settore assicurativo, si assiste a un raddoppio della quota di titoli esteri in portafoglio e a una riduzione di quella dei titoli di stato nazionali.

“Il settore assicurativo italiano gestisce il 18,2% della ricchezza delle famiglie e ha un ruolo importante nella gestione del debito pubblico e nella tutela dei beni e della salute dei cittadini, per questo è necessario che il ruolo delle Authority venga rafforzato, e le loro attività siano sempre più sinergiche, per evitare concentrazioni monopolistiche che minano la concorrenza e il diritto dei cittadini a poter scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze in un regime di concorrenza”, conclude Fulvio Furlan, segretario generale Uilca