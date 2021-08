Superbonus: Brunetta, 'via libera al modulo Cila, operativo da domani'**

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto Semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al superbonus 110%". Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Conferenza Unificata all’accordo per l’adozione del modulo Cila-superbonus, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. "Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri" aggiunge. "Oggi stesso pubblichiamo il documento sul sito della Funzione pubblica. Da domani sarà operativo. - spiega Brunetta - È la prova del nuovo corso impresso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: fare presto, bene e insieme. Per facilitare la vita ai cittadini e alle imprese. Per la crescita e lo sviluppo del Paese”.