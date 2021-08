Ponte Messina: Giovannini, 'profonde motivazioni attraversamento stabile'**

Roma, 4 ago.(Adnkronos) - Il gruppo di lavoro "ritiene che sussistano profonde motivazioni per un sistema di attraversamento stabile" dello Stretto di Messina, anche in presenza del previsto potenziamento e riqualificazione dei collegamenti marittimi: "la valutazione sulla sua utilità andrà definita al termine di un processo decisionale che prevede inizialmente un progetto di fattibilità tecnico economica al fine di confrontare diverse soluzioni alternative" con quella del Ponte. Lo spiega il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, in audizione in commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.