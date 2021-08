Pedofilia: prete arrestato, questa mattina l'interrogatorio davanti al gip di Palermo

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, da remoto, l'interrogatorio davanti al gip di Palermo Fabio Pilato del prete arrestato ieri con l'accusa di prostituzione minorile aggravata. Il sacerdote, parroco di una chiesa vicino Perugia, è accusato di avere chiesto sesso in cambio di soldi ad alcuni ragazzini. E' in carcere a Spoleto. In manette, anche se ai domiciliari, anche la madre di uno dei ragazzi, con la stessa accusa. Secondo la Procura di Palermo la donna avrebbe spinto il figlio 17enne a inviare video hot al prete.