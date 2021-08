Olimpiadi: flop Italia in sport squadra, nessuna semifinale per prima volta da Monaco '72

Tokyo, 4 ago. - (Adnkronos) - Nell'Italia team che raggiunge quota 30 medaglie olimpiche a Tokyo 2020 avvicinando il record delle 36 conquistate a Roma 1960 c'è anche una nota negativa ed è quella legata agli sport di squadra dove l'Italia non porta in semifinale nessuna nazionale. Era successo solo nel 1932 a Los Angeles e ai Giochi di Monaco di Baviera del 1972. Bruciano soprattutto le eliminazioni nei quarti di finale della pallavolo, sia maschile sia femminile e il ko del Settebello campione del mondo in carica con la Serbia.