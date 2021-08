Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) - Medaglia d'oro dell'Italia del ciclismo nell'inseguimento a squadre uomini con il nuovo record del mondo in 3.42.032. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) in finale hanno battuto la Danimarca. Per l'Italia è il sesto oro a Tokyo 2020.