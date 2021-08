Ipotesi Intel a Mirafiori, AmCham Italy: "Massimo sostegno al Ministro Giorgetti"

In un momento di ripresa per il nostro Paese, grazie all’opera dell’attuale esecutivo, è un’ottima notizia che il Governo stia lavorando per attrarre l’investimento di Intel in Italia. Intel sta pianificando un investimento strategico da circa $20 miliardi per la produzione e l’assemblaggio di chip in Europa – uno dei fronti su cui si giocherà la leadership tecnologica e geopolitica del futuro – così da aumentare il legame tra le catene del valore americane ed europee. In questa contesa tutti i principali Paesi europei stanno giocando la propria partita per essere scelti come meta d’investimento.

Dopo la Germania, che ha proposto la Baviera come destinazione più idonea grazie alla presenza di BMW, e la Francia, il cui Presidente Emmanuel Macron ha ospitato il CEO di Intel Pat Gelsinger nel corso dell’edizione 2021di ‘Choose France’, l’Italia propone l’area di Mirafiori come luogo ideale per questo investimento americano.

L’idea del Ministro Giancarlo Giorgetti è certamente validissima e dal chiaro sapore transatlantico, visto che FCA prima e Stellantis oggi hanno sempre avuto nel rapporto con gli USA un elemento fondamentale della propria strategia.

AmCham Italy sarà a disposizione e al fianco del Governo italiano e del Ministro Giorgetti per favorire il dialogo con Intel e con tutte le imprese americane interessate a investire nel nostro Paese, consapevoli che solo dagli investimenti potrà scaturire quel percorso di crescita stabile e duraturo necessario a ridare slancio all’Italia.

In questo sforzo, che deve essere ‘di sistema’, AmCham auspica che l’idea di lanciare l’iniziativa Select Italy, sul modello di Select USA, possa aiutare a promuovere le numerose opportunità che l’Italia è in grado di offrire. «Siamo in un momento di grande cambiamento e il Governo Draghi ci ha riportato in una traiettoria positiva a livello internazionale. Sfruttare questo momento di ripresa e riposizionamento per rendere l’Italia – in modo chiaro e definitivo – il principale hub europeo degli investimenti americani non è un sogno, ma una realtà possibile e raggiungibile» ha detto Simone Crolla, Managing Director di American Chamber of Commerce in Italy.