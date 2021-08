Intesa Sanpaolo, utile del semestre a quota 3 miliardi

Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto superiore ai 3 miliardi di euro, in crescita del 17,8% rispetto a 2.566 milioni del primo semestre 2020. I risultati del primo semestre 2021 - si legge nella relazione semestrale - confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all'epidemia da COVID-19 e sono pienamente in linea con il conseguimento di 4 miliardi di euro di utile netto minimo per l'anno.

"La generazione di valore per tutti gli stakeholder - si sottolinea nella nota - verrà accresciuta dalle sinergie previste per oltre un miliardo di euro derivanti dalla fusione di UBI Banca realizzata con successo senza costi sociali e dagli oltre 6 miliardi di euro nel 2020 e oltre 300 milioni di euro nel primo semestre 2021, a valere sull'utile ante imposte, che il Gruppo ha destinato all'ulteriore rafforzamento della sostenibilità dei risultati".

Il risultato corrente lordo è in aumento dell'1,6% rispetto al primo semestre 2020 ed il risultato della gestione operativa in crescita del 5,9% rispetto al primo semestre 2020. I proventi operativi netti crescono dell' 1,7% rispetto al primo semestre 2020, in particolar modo le commissioni nette che sono salite del 13,2%, mentre i costi operativi mostrano una diminuzione del 2,3%. Elevata efficienza della gestione operativa, con un cost/income al 49,2% nel primo semestre 2021, tra i migliori nell'ambito delle maggiori banche europee.

L'amministratore delegato Carlo Messina ha commentato: "Siamo al lavoro su nuovo piano industriale. L'approccio molto conservativo che abbiamo sull'utile netto è di realizzare almeno 4 miliardi nel 2021. È la prima volta che paghiamo un acconto sul dividendo. Credo che in un anno come questo sia molto meglio lavorare sulle previsioni di utile netto e su quella base derivare il dividendo che può essere pagato, anche come acconto. Intesa ha confermato un payout al 70% sul 2021. In ogni caso, la decisione è stata della banca e non dipende in alcun modo da eventuali pressioni Bce. Messina ha poi ricordato che è in corso la preparazione del nuovo business plan. Nei prossimi mesi valuterò tutto quello che può essere usato per rafforzare la sostenibilità dei risultati. Sto gestendo Intesa Sanpaolo con una visione di medio-lungo termine".