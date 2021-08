e-Commerce: ricerca PayPlug, nel Fashion vince mobile shopping e il multicanale (2)

(Adnkronos) - Sono infatti preferiti dal 60% dei clienti online, contro un 34% che predilige i contanti e un 6% che dichiara di effettuare in prevalenza bonifici. Per quanto riguarda il dispositivo più scelto per gli acquisti fashion, emerge come si prediliga il computer (60%) per acquisti superiori ai 75 euro, mentre sotto questa cifra si acquista più facilmente da tablet o smartphone (53%). "Come spiegano i dati, i brand che scelgono una presenza sia fisica che digitale, il multicanale, registrano un carrello medio più alto: adesso questa esperienza deve fare un salto di qualità, con l’obiettivo di far crescere le vendite ma anche di offrire ai clienti un’esperienza sempre più personalizzata e dedicata, che vada incontro alle nuove esigenze di consumo" spiega Gloria Ferrante, Marketing Manager Italia di PayPlug.