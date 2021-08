Covid oggi Abruzzo, 126 contagi: bollettino 4 agosto

(Adnkronos) - Sono 126 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 4 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore e il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia resta quindi di 2.515.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1534 (+63 rispetto a ieri). Si registrano 39 pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1494 (+66) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi molecolari (1.267.762 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2.362 test antigenici (589971). Il tasso di positività è pari a 2,43%. Del totale dei casi positivi, 19389 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+22 rispetto a ieri), 19763 in provincia di Chieti (+16), 18664 in provincia di Pescara (+39), 17932 in provincia di Teramo (+38), 605 fuori regione (+6) e 118 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.