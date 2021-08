Covid: muore edicolante paese simbolo prima ondata, non era vaccinata (2)

(Adnkronos) - Una copertura che ha evitato che ai primi di luglio, quando il numero dei contagi è salito fino a eguagliare il picco della seconda ondata dell’autunno 2020, aumentassero anche i decessi: solo l’edicolante non vaccinata, infatti, è morta. Altri due anziani, contagiati ma a differenza della signora Maddalena vaccinati, “sono stati ricoverati in ospedale per precauzione, vista l’età e ora stanno migliorando”, riferisce il vicesindaco.

Gli altri positivi dell’ondata estiva sono per lo più giovani. “Tra fine giugno e metà luglio siamo arrivati ad avere anche 26-27 persone attualmente positive. Un numero abbastanza alto, simile alla seconda ondata dell’autunno 2020, mentre con la prima del febbraio non possiamo fare paragoni, dato che non venivano fatti i tamponi”, racconta Priori, sollevato dal fatto che “nell’ultima settimana la situazione è in miglioramento: gli attuali positivi sono una decina, tutti giovani e non in condizioni preoccupanti”.