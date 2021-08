Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - La Lazio pareggia 1-1 con il Meppen, squadra della terza serie tedesca, nel primo test amichevole del ritiro a Marienfeld. Biancocelesti in svantaggio per il gol di Kruger al 14' replicano con Muriqi al 19'. Nella ripresa, al 40', Immobile sbaglia un rigore e al 44' la squadra di Sarri resta in dieci per l'espulsione di Correa.