Calcio: Juventus, Kaio Jorge atterrato a Torino, ora le visite mediche

Torino, 4 ago. - (Adnkronos) - Primi passi bianconeri per Kaio Jorge. Il nuovo attaccante della Juventus è atterrato intorno alle 10 all'aeroporto di Torino, pronto a iniziare la sua avventura italiana. Il 19enne brasiliano nelle prossime ore sosterrà tutto l'iter burocratico che precederà l'ufficialità del suo trasferimento in Serie A (il Santos nei giorni scorsi ha annunciato l’accordo con la Juve): nel suo primo giorno in Italia, il classe 2002 si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026, con ingaggio a salire legato al numero di presenze.