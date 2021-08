Calcio: Curva Nord Inter, 'fare cassa senza investire non è accettabile'

Milano, 4 ago. - (Adnkronos) - Dopo lo striscione appeso davanti la sede, la Curva Nord dell'Inter chiarisce ulteriormente il proprio pensiero sul possibile addio di Romelu Lukaku. "Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa -si legge sulla pagina Facebook della parte più calda del tifo nerazzurro-. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore".