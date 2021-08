Bper, Montani: 'Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo'

Milano, 4 ago. (Adnkronos) - “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito a Bper Banca di compiere un significativo salto dimensionale grazie all’ingresso delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, il cui processo di integrazione si è completato con successo". Lo spiega l’amministratore delegato, Piero Luigi Montani, commentando i conti del semestre.

"Abbiamo posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei territori, come dimostrato dalla fiducia che i nuovi clienti hanno continuato a riservarci dopo essere entrati a far parte del nostro Gruppo. Grazie anche al contributo del ramo acquisito, i risultati si sono chiusi molto positivamente esprimendo una redditività ordinaria in crescita, trascinata soprattutto dall’aumento dei ricavi commissionali, supportati dal recupero dell’attività bancaria transazionale con la clientela e dai collocamenti di prodotti del comparto del risparmio gestito e bancassurance", aggiunge.

Il piano industriale 2022-2024 "traccerà la strategia per una nuova fase di crescita del Gruppo, contribuendo al contempo ad accompagnare la ripresa economica nel Paese”.