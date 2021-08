Variante delta Inghilterra, contagi in calo: le ipotesi

(Adnkronos) - "Come sappiamo le ondate estive di Sars-CoV-2 nel Regno Unito e in Olanda sono in fase di netto declino da circa 10 giorni, nonostante l'assenza totale di 'chiusure' e il fatto che la variante Delta sia non solo molto infettiva, ma riesca anche a bucare i vaccini (che invece proteggono al 95% da malattia severa e morte)". Per spiegare "questo 'mistero epidemiologico'" il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta e fondatore della pagina social 'Pillole di ottimismo', avanza 5 ipotesi.

Ecco le possibilità suggerite dall'esperto: "1) Effetto stagione estiva; 2) Le persone diventano più prudenti quando leggono che c'è un ondata in corso, anche senza restrizioni; 3) La Delta è 'controllata' da qualche fattore genetico e/o immunologico che limita la disponibilità di soggetti suscettibili; 4) Un virus molto trasmissibile brucia rapidamente i suscettibili (e ne rimane a corto) in un dato 'habitat' epidemiologico; 5) La protezione dei vaccini verso l'infezione con Delta è stata sottostimata per una sorta di bias temporale nell'analisi".