Tokyo 2020, Warholm oro e record mondiale nei 400 ostacoli

(Adnkronos) - Oro e record del mondo per Karsten Warholm nei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il norvegese si è imposto in 45"94, abbassando di ben 76 centesimi il suo precedente primato mondiale di 46"70 che aveva fatto segnare a Oslo lo scorso luglio. Lo statunitense Rai Benjamin è argento in 46"17, oltre mezzo secondo in meno rispetto al vecchio record del mondo. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos in 46"72. L'azzurro Alessandro Sibilio si è piazzato all'ottavo posto in 48"77.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara nella notte nel programma di atletica, da segnalare la qualificazione alla finale del triplo di Andrea Dallavalle (16,99) e Emmanuel Ihemeje (16,88). Primo degli esclusi Tobia Bocchi (16,78). Fausto Desalu avanza invece alla semifinale dei 200 metri con il tempo di 20"29, quarto posto assoluto al termine del primo turno. Eliminato Antonio Infantino, che ha chiuso in 20"90.

Il secondo titolo della mattinata di Tokyo va alla tedesca Malaika Mihambo, oro nel salto in lungo con la misura di 7,00. L'argento va alla statunitense Brittney Reese (6,97), bronzo alla nigeriana Ese Brume (stessa misura). Nella sessione serale (ora di pranzo italiana), otto azzurri in gara: tra loro Sara Fantini, che sarà impegnata nella finale del lancio del martello.