Pmi: giunta Lombardia stanzia 6 milioni per imprese artigiane

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha deciso di stanziare oltre 6 milioni di euro per le imprese artigiane lombarde. L'investimento regionale intende sostenere lo sviluppo e il rilancio delle imprese artigiane nell'ambito di interventi orientati a queste finalità: transizione digitale, transizione green, sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19 relativamente a interventi di ammodernamento e interventi ordinari o straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti e macchinari già di proprietà.

"E' un supporto a una categoria fondamentale del tessuto economico lombardo. I dati economici dimostrano che la locomotiva economica del Paese è ripartita e questo ci convince a proseguire sulla strada intrapresa", dice l'assessore Guidesi. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, che dovranno almeno essere pari a 15mila euro con un contributo massimo pari a 40mila euro. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione della delibera che istituisce la misura.