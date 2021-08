Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) - "Checco Bruni ha detto che mi aspetta su Luna Rossa? Stiamo a vedere cosa offre il futuro ma un altro giro per Parigi non lo voglio perdere". Lo ha detto Ruggero Tita, medaglia d'oro nella vela in coppia con Caterina Banti sul Nacra-17 da Casa Italia a Tokyo. "Siamo orgogliosi di avercela fatta e di aver portato questo oro in Italia".