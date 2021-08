Olimpiadi: Max Sirena, 'molto felice per Tita-Banti, estrema fiducia per vela italiana'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Sono molto, molto felice per Ruggero Tita e Caterina Banti. Si conferma un momento importante per tutta la vela italiana, sono estremamente fiducioso nel suo futuro prossimo". Lo dice all'Adnkronos Max Sirena, skipper di Luna Rossa e da qualche mese nominato nella Commissione Atleti della Fiv su iniziativa del presidente, Francesco Ettorre.

"Ruggero -ricorda Sirena- ha lavorato molto con noi di Luna Rossa quest'anno, compatibilmente con le esigenze legate alle Olimpiadi: so quanto sacrificio ci ha messo, e la loro vittoria è stata importante, direi perentoria. E' un momento importante per lo sport italiano, considerato quanto abbiamo passato, e nella vela avremmo anche potuto portare qualche medaglia in più, ma questo è lo sport. Il movimento velistico sta andando comunque molto forte, ci sono atleti formidabili in tutti i campi, a livello giovanile, in quello olimpico. Lavoreremo per migliorare ancora un momento già felice".