Olimpiadi: Juantorena lascia Nazionale volley, 'ci ho messo sempre il cuore'

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) - "Mi dispiace tanto, Italia. Non ce l’ho fatta". L'azzurro Ousmany Juantorena a 36 anni dà l'addio alla maglia azzurra dopo la sconfitta contro l'Argentina nei quarti di finale del torneo di Tokyo 2020. "Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta…! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia. E' stato un onore vestire questi colori, ma è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra!!!! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di Volley !!! Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete dato !! Tiferò sempre l’Italia … Vi amo", scrive su Instagram l'azzurro che in un altro post, ufficializza il passaggio di testimone consegnando la sua maglia numero 5 a Alessandro Michieletto, 19enne schiacciatore. "Adesso è tua maschio !! Lascio ufficialmente il 5 a te ! Devi onorarla fino alla fine … È stato un piacere lottare insieme a te. Sei un fenomeno!!".