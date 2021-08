Olimpiadi: ciclismo, Italia fuori dal podio nell'inseguimento a squadre donne

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) - Le azzurre nell'inseguimento a squadre donne di ciclismo su pista non avranno la possibilità di giocarsi una medaglia. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini sono state sconfitte dalla Germania e sono state escluse anche dalla finale per il bronzo avendo chiuso la gara con il 6° tempo complessivo di giornata (4'11"063). Miglior crono e nuovo record del mondo in 4'06"159 per le tedesche che si giocheranno l'oro con la Gran Bretagna. Nella finale per il bronzo saranno in pista il Canada e Stati Uniti.