Olimpiadi: Berruto (ex ct Italvolley), 'Serbia favorita ma Italia peggior avversario per loro'**

Tokyo, 3 ago. - (Adnkronos) - "L'avversario è fortissimo, la Serbia è campione del mondo ed europeo in carica e vice campione ai Giochi però le pressioni sono su di loro e noi siamo il peggior avversario possibile che potessero trovare". Così all'Adnkronos l'ex ct dell'Italvolley maschile Mauro Berruto sul quarto di finale alle Olimpiadi di Tokyo che domani opporrà le azzurre alla Serbia. "Credo che siano più preoccupate le serbe ad affrontare l'Italia che non viceversa. Nonostante le due sconfitte contro Cina e Usa resto ottimista e fiducioso che Egonu e compagne possano andare avanti così come Lupo e Nicolai nel beach volley", conclude Berruto.