Olimpiadi: Banti, 'in 5 anni anche momenti di difficoltà, oggi qui per ritirare medaglia'

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) - "Con Ruggero ci siamo ritrovati benissimo in barca, siamo super coordinati e sincronizzati. In cinque anni ci sono stati anche momenti di difficoltà, abbiamo dato sempre il massimo. Sono stati 5 anni in cui abbiamo vinto tante medaglie e siamo venuti qua per ritirarla. Qui abbiamo pensato solo ad andare al massimo in barca". Lo ha detto Caterina Banti alla Rai dopo aver vinto la medaglia d'Oro con Ruggero Tita nel Nacra 17 di vela a Tokyo 2020. "Oggi abbiamo marcato la Gran Bretagna, ma ha pagato la costanza, abbiamo cercato di esserlo, di non fare grossi errori e navigare al meglio che potevamo ed ha pagato", ha aggiunto la Banti.