Olimpiadi: atletica, Isinbayeva critica doppio oro Tamberi-Barshim, replica Fosbury 'Giusto così'

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) - Yelena Isinbayeva e Dick Fosbury botta e risposta sui social sulla scelta di Mutaz Barshim e Gianmarco Tamberi di preferire il doppio oro nella gara di salto in alto dei Giochi piuttosto che andare allo spareggio. Secondo la campionessa russa del salto con l'asta avrebbero dovuto continuare a saltare, mentre Dick Fosbury, leggenda del salto in alto ha replicato: "Non mi hanno infastidito. E' stata una competizione perfetta senza errori fino all'eliminazione. Sono due grandi campioni".