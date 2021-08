Nexi: avviata partnership con greca Alpha Bank (2)

(Adnkronos) - "La partnership con Nexi rappresenta un altro importante passo dell’ambizione di Alpha Bank di stringere alleanze strategiche con i migliori partner globali per fornire ai nostri clienti servizi della più elevata qualità”, dichiara Vassilios Psaltis, amministratore delegato di Alpha Bank, dicendosi “fiducioso che la nostra partnership strategica con Nexi, leader europeo nei pagamenti e player tecnologico di assoluto rilievo, creerà una offerta unica nel mercato greco in rapida crescita”.

Per Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Nexi “la partnership strategica con Alpha Bank, una delle banche sistemiche greche e leader nel mercato dell’accettazione dei pagamenti ellenico, ci consentirà di contribuire all’accelerazione del processo di modernizzazione e digitalizzazione dei pagamenti nel Paese”. “Questo accordo - aggiunge Bertoluzzo - in linea con la nostra strategia d’investimenti selettivi in mercati ad alto potenziale, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di creazione di valore in un mercato altamente competitivo e in rapido consolidamento”.

A seguito del completamento dell’operazione, previsto per il primo trimestre 2022, Nexi consoliderà la NewCo, che si prevede apporterà alla paytech italiana oltre 150.000 Pos e 9 miliardi di euro di volumi. Si prevede poi che la NewCo genererà circa 93 milioni di ricavi e 18 milioni di Ebitda nel 2022, su base pro-forma e pre-sinergie. Nexi finanzierà l'operazione interamente tramite risorse disponibili.