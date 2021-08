Mps: sindaco Siena, 'banca e cittadini meritano di più e di meglio'

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - "Respingo fortemente l'idea che questa città sia supina ad accettare qualsiasi soluzione" sul Monte dei Paschi. Lo ha detto in conferenza stampa il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, a proposito delle operazioni che si stanno prospettando per la banca di proprietà del Tesoro, che è al momento in trattativa con Unicredit per una cessione dell'istituto. "La gente si è stufata: non ci possiamo più adattare alle soluzioni viste finora, la banca merita di più e di meglio. Siena merita di più e di meglio, e così i suoi cittadini".