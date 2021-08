Lombardia: da Regione 5 mln per interventi di contrasto a cambiamento climatico (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo la necessità di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici che vedono eventi come quelli che si sono verificati nella nostra Regione in queste ultime settimane: piogge intense alle quali seguono esondazioni e allagamenti", afferma l'assessore Cattaneo, sottolineando che "gli interventi che saranno finanziati permetteranno di alleggerire il carico idrico che grava sulle reti fognarie, di contrastare la formazione di isole di calore e di incrementare le zone d'ombra, ossigenando l'aria e facendo da barriera alla diffusione delle polveri. Così da fronteggiare meglio i cambiamenti del clima a livello locale".

Il contributo regionale sarà pari al 90% delle spese ammissibili. La selezione dei progetti più idonei, in relazione alle risorse disponibili, viene affidata ad Ersaf. La raccolta e selezione di progetti è impostata come una 'call for ideas', strutturata su due cicli: il primo parte nel 2021 con la raccolta progetti dal 1° settembre al 15 ottobre e la valutazione dal 16 ottobre al 30 novembre. La seconda call sarà nel 2022 con raccolta progetti dal 1° gennaio al 28 febbraio e valutazione dal 1° marzo al 15 aprile.