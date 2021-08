Fmi: board approva assegnazione 650 mld dollari per combattere crisi Covid

Washington, 3 ago. (Adnkronos) - E' l'operazione più imponente della storia del Fondo Monetario Internazionale quella approvata dal Consiglio dei Governatori - l'organismo decisionale dell'Fmi - che ha approvato un'assegnazione generale di diritti speciali di prelievo (Dsp) per un totale di 650 miliardi di dollari, a partire dal 23 agosto , con l'obiettivo di "incentivare la liquidità a livello globale". I nuovi Dsp saranno accreditati ai paesi membri in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Fondo: circa 275 miliardi di dollari della nuova assegnazione andranno ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, inclusi i paesi a basso reddito.

Commentando l'iniziativa, il direttore generale dell'Fmi Kristalina Georgieva la definisce "una decisione storica e una boccata d’ossigeno per l'economia globale in un momento di crisi senza precedenti. L'assegnazione dei Dsp risponderà al fabbisogno globale di riserve a lunga scadenza, consoliderà la fiducia e promuoverà la resilienza e la stabilità dell'economia globale. Ma sarà particolarmente d'aiuto ai nostri paesi più vulnerabili che lottano per far fronte all'impatto della crisi provocata dal Covid-19".

La Georgieva ha ricordato come l'impegno del Fondo sarà quello di sostenere "il trasferimento volontario di Dsp dai membri più ricchi a quelli più poveri e vulnerabili al fine di sostenere al meglio il loro percorso di ripresa dalla pandemia e realizzare una crescita resiliente e sostenibile". Infatti i membri che godono di forti posizioni esterne poossono destinare volontariamente parte dei loro Dsp al potenziamento dei prestiti ai paesi a basso reddito attraverso il Poverty Reduction and Growth Trust dell'FMI.