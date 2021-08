Deejay morta: marito Viviana, 'Procura faccia fare esami 3D sui corpi, per scoprire verità'

Venetico (Messina), 3 ago. (Adnkronos) - "Chiedo alla procura di Patti che faccia fare degli esami ai nostri consulenti il dottore Lavorino e il medico Della Valle. S i tratta esami in 3D sul corpo di Viviana che possono aiutare a scoprire la verità". E' quanto chiede Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la deejay morta l'anno scorso con il figlio Gioele nei boschi di Caronia (Messina). Stasera è stata organizzata una manifestazione a Venetico (Messina) dove la coppia viveva per ricordare Viviana e Gioele. Nei giorni scorsi la Procura di Patti ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo.