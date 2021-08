Dedagroup punta sull'AI: siglato l'accordo per la partecipazione in Ors

Dedagroup S.p.A. - polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, che opera in oltre 50 paesi con più di 4.000 clienti - coerentemente con la strategia di crescita delineata nel piano industriale 2020-2023, ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale sociale di ORS S.r.l. ("ORS") con una quota iniziale del 20%. Un accordo altamente strategico poiché ORS è un’azienda di riferimento nello sviluppo di piattaforme software per ottimizzare ed automatizzare i processi aziendali grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale (A.I.) sviluppati in oltre 20 anni di ricerca. Nata nel 1996 a Roddi (Cuneo) e rapidamente cresciuta a livello internazionale, attraverso questa operazione ORS suggella una partnership industriale con un primario protagonista della digitalizzazione del Paese - a sua volta operativo anche oltre Oceano - ponendo le basi per una importante fase di crescita. Dedagroup, d’altro canto, fedele alla propria strategia di aggregazione che mira a sostenere lo sviluppo delle migliori iniziative imprenditoriali del settore, coinvolgendole nella propria missione, attraverso l’integrazione delle tecnologie di ORS potenzia la propria offerta di soluzioni software (sia in-house che As a Service) per la digitalizzazione e per la gestione "intelligente" ed ottimizzata delle catene del valore nei settori già serviti quali Banking & Finance, Treasury & Financial Software, Energy, Fashion, Retail & Manufacturing e Digital Business.

L’operazione, la sesta effettuata dal Gruppo in soli 12 mesi, consentirà a Dedagroup di integrare le soluzioni ORS cross-industry per l’ottimizzazione e l’automazione dei processi aziendali (Business Process Management), grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data Analytics. Questo, unito alle esperienze e al know-how maturati all’interno della Intelligence Machine di Dedagroup Business Solutions, che vanta una esperienza trentennale nella “tradizionale Business Intelligence” e nel Data Management, unitamente alle più recenti competenze sulle tematiche di Natural Language Processing (NLP) e della Visual Recognition (attraverso tecniche avanzate di Deep Learning), permetterà di portare sul mercato soluzioni e piattaforme in grado di supportare le aziende nell' efficientare i propri processi interni e di abilitare nuove funzionalità per i propri clienti con impatti economici di grande rilievo. Dedagroup completa così la propria offerta di competenze, esperienze e soluzioni complete sul tema della raccolta, analisi e valorizzazione dei dati.

Ad oggi, i clienti ORS recuperano complessivamente oltre 1 miliardo di euro all'anno di cash flow grazie a risparmi e marginalità ottimizzate. Un risultato raggiunto grazie all'innovativa Piattaforma modulare ORS SyncronosTM, il Digital Twin per la Simulazione, Ottimizzazione, Sincronizzazione (S.O.S.) di ogni decisione e di tutti i processi aziendali. Un vero e proprio simulatore di impresa basato sulla capacità di innestare un layer di Intelligenza Artificiale in oltre 200 processi decisionali chiave. Una mappatura matematica e digitale dell'intera catena del valore che garantisce un significativo supporto nel pianificare ed ottimizzare le decisioni strategiche ed operative di breve e lungo periodo. La Piattaforma di modellazione decisionale ORS è integrata con tutti i sistemi aziendali, da SAP a vecchi AS/400, ed automatizza processi cross industry: replenishment di negozi, distribuzione globale di prodotti e servizi, asset management intelligente, schedulazione di fabbrica, etc.

“Quando scelgo su chi investire guardo alle soluzioni tecnologiche e alla qualità degli imprenditori. In Pierluigi Riva e Fabio Zoffi, ho trovato un’ottima capacità di visione e di esecuzione strategica che proietta ORS ben oltre i già importanti risultati raggiunti sulla tecnologia. Grazie alle sinergie che potremo mettere in atto con Dedagroup e le controllate attive nei settori di specializzazione di ORS, potremo imprimere un’ulteriore accelerazione di sviluppo ampliando il bacino di realtà che potranno beneficiare dei concreti vantaggi generati dalla Piattaforma ORS Syncronos” ha commentato Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup S.p.A.. “Offriremo a banche e istituzioni finanziarie, così come ad aziende pubbliche e private di tutti i settori, la possibilità di analizzare, comprendere e trasformare i dati in decisioni di business e modelli predittivi ed operativi nuovi ed estremamente efficaci, in grado di generare importanti risparmi migliorando al contempo marginalità e ritorno sugli investimenti. Dedagroup punta così alla realizzazione di un ecosistema AI che possa contare sulle forti competenze ed esperienze su tutta la filiera end-to-end del dato: dalla sua origine, alla trasformazione nei vari applicativi aziendali, fino ai sistemi di sintesi, previsionali e decisionali. Tutti aspetti sempre cruciali, ma ancora più rilevanti per il periodo aperto dalla pandemia che ha imposto non solo un ripensamento di molte organizzazioni e quindi dei loro processi, bensì anche la priorità di generare efficienza economica per far fronte alle difficoltà dei mercati”.

"Dagli acquisti, alla produzione, alla logistica, al marketing ed alla vendita al dettaglio o l'allocazione ottimale di portafogli finanziari, i nostri algoritmi supportano il management con una "intelligenza estesa": milioni di decisioni ottimali su tutti i processi aziendali in pochi secondi", spiega il Presidente di ORS, Fabio Zoffi.

“Siamo entusiasti di aver trovato in Dedagroup un forte partner strategico ben conosciuto e di fiducia nello spazio di mercato in cui ORS opera con il proprio software. L’esperienza con i nostri clienti, ad esempio Luxottica, Bulgari, Hera, BNP Paribas, e con i nostri partner internazionali, come Hexaware, dimostra che possiamo rapidamente aumentare il profitto di un’azienda”, racconta Markus Steck, CEO di ORS.

“La Piattaforma modulare ORS è utilizzabile in qualsiasi settore ed organizzazione”, sottolinea il fondatore & CTO, Pierluigi Riva. “Con implementazioni e customizzazioni rapidissime, offriamo moduli di ottimizzazione di decisioni e processi che possono essere poi collegati tra loro facilmente come dei “mattoncini Lego”. Ad esempio, per ottimizzare gli acquisti e il capitale d'esercizio, le vendite o il marketing. Tutti i moduli della Piattaforma ORS tengono sempre conto delle interdipendenze e delle interazioni tra i processi grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale, in modo da eliminare i tipici conflitti tra reparti e divisioni aziendali".

PwC Deals ha affiancato Dedagroup in qualità di advisor finanziario esclusivo, assistendo il Gruppo anche nelle attività di due diligence finanziaria, commerciale e giuslavoristica. Lo Studio Legale Valli Mancuso ha seguito gli aspetti legali dell'operazione.