Calcio: Inter, Eriksen torna a Milano e incontra Marotta

Milano, 3 ago. - (Adnkronos) - Christian Eriksen è tornato in Italia, a Milano. Il centrocampista danese, a cui ricordiamo è stato installato un defibrillatore sottocutaneo in seguito al malore accusato lo scorso 12 giugno durante la prima partita dell'Europeo con la sua Danimarca, si è visto e ha parlato con l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Un incontro che era in programma. Il prossimo passo saranno le visite mediche, che serviranno all'Inter e allo stesso giocatore per fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto in Danimarca-Finlandia.