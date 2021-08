Bielorussia, trovato impiccato l'attivista scomparso a Kiev

(Adnkronos) - E' stato trovato morto impiccato l'attivista bielorusso Vital Shyshiu, scomparso da ieri a Kiev. Lo ha riferito la polizia ucraina, secondo cui il corpo dell'uomo, punto di riferimento della diaspora bielorussa, è stato trovato in un parco nei pressi della sua casa a Kiev. La polizia ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta anche per verificare se si tratti di omicidio mascherato da suicidio. Shyshou era a capo della Ong Belarusian House in Ukraine (BDU), che aiuta i bielorussi a fuggire dalle persecuzioni del regime di Aleksander Lukashenko.