Tesla se ne inventa un’altra, l’auto in abbonamento

Tesla sta studiando un modello di business in abbonamento simile a quello di Adobe, che ha dimostrato di far salire alle stelle le entrate. In questo modo, Tesla conta di essere di nuovo un first-mover, visto che esserlo stata per anni producendo auto elettriche favolose quanto costose e praticamente inutilizzabili al posto di quelle a benzina per l’insufficiente autonomia.

Il software - e più in generale la tecnologia - si sta muovendo verso modelli di business basati sull'abbonamento, che hanno dimostrato di essere di gran lunga superiori al vecchio modo di fare affari (vendere un prodotto in blocco) in termini di redditività. Mentre una volta pagavamo una quota una tantum per un prodotto come Adobe Photoshop, ora stiamo quasi certamente pagando molto di più di quel pagamento una tantum nel corso della vita del prodotto. Era solo una questione di tempo perché l'industria automobilistica, più lenta della tecnologia, capisse che i modelli di business ad abbonamento possono travasare molto più denaro dal cliente rispetto al modello tradizionale, e non c’è da sorprendersi che Tesla, spesso considerata più un'azienda tecnologica che un'azienda automobilistica, sia la prima azienda che impiega questa strategia. Gli analisti ritengono che Tesla farà circa 7000 dollari di profitto dalla vendita di un'auto e quasi 23 mila dalla vendita di abbonamenti sullo stesso veicolo entro il 2030. Un vantaggio per la ditta, un evidente bidone per l’automobilista, ma la magia del marketing (e di Wall Street, che deve crederci per tener su i titoli-icona come quello di Elon Musk) dovrebbe funzionare. Anche se mentre la tecnologia offre ai first-mover un po’ di vantaggio competitivo il marketing si copia all’istante. Vedremo. Infatti già si pensa che l'intero settore si muoverà verso il modello di business dell'abbonamento. Alcuni potrebbero sostenere che l'industria automobilistica non è l'industria del software e che è meglio fornire un prodotto di qualità ad un prezzo giusto quando si tratta di automobili. Ma la storia dimostra che questo non è corretto: General Motors ha spinto anche Ford, un'azienda che si è costruita sulla creazione di auto durature e di qualità, nel paradigma dell'obsolescenza pianificata (aggiornamenti annuali del design per ogni linea di prodotto) in cui l'industria è caduta.

In futuro, la maggior parte delle entrate di Tesla non dovrebbe provenire dalla vendita di auto, ma dagli abbonamenti. Questa è la nuova economia per la maggior parte delle industrie che vanno avanti, e Tesla sarà il pioniere di questo modello di business nell'industria automobilistica. Abbiamo visto come questo ha giocato a vantaggio della redditività nel software e nel cinema (servizi di streaming come Disney e Netflix), e dovrebbe giocare allo stesso modo per le automobili.