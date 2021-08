Orienta cresce in Europa: dopo la Polonia si espande in Svizzera e Repubblica Ceca

Si consolida la strategia di espansione europea di Orienta, tra le principali Agenzie per il lavoro italiane, attraverso una doppia e congiunta operazione di sviluppo dell’attività di somministrazione, ricerca e selezione e intermediazione di manodopera in Svizzera e nella Repubblica Ceca. Si tratta di un ulteriore passo di consolidamento della presenza del Gruppo in Europa che segue l’apertura in Polonia e precede il prossimo obiettivo, l’apertura in Germania. Il Gruppo nel 2021 supererà i 200 milioni di fatturato.

Nello specifico, l’acquisizione in Repubblica Ceca è funzionale anche alla creazione di un asse con la Polonia sia in termini di aziende clienti multi site che di profili professionali, compreso il mercato ucraino attraverso il brand Job Connector. L’acquisizione in Svizzera, invece, permette di rafforzare la copertura del mercato ticinese e di avviare una strategia di espansione e di copertura di tutti gli altri cantoni dello stato. L’espansione europea, inoltre, valorizzerà le divisioni italiane a forte vocazione estera, come la divisione sanità che da anni si occupa della somministrazione di infermieri e personale sanitario verso gli ospedali e case di riposo dell’UK e di altri paesi europei.

Eurotemps. La crescita di Orienta in Europa permette, inoltre, il rafforzamento del progetto Eurotemps, il primo network di Agenzia per il lavoro europeo di cui Orienta è partner - l’unica agenzia italiana tra i fondatori - che conta su una rete di 350 agenzie distribuite tra Italia, Polonia, Francia, Lussemburgo, Spagna, Belgio, Germania e Portogallo, che godrà, così, di una più ampia copertura del continente europeo.

“Con questa duplice operazione europea si consolida la vocazione internazionale del gruppo Orienta che punta con convinzione a proporsi come uno dei principali player italiani sul mercato europeo - spiega Giuseppe Biazzo, AD Orienta -. Dopo la Polonia, in cui abbiamo aperto diverse filiali dirette nelle principali città creando Orienta Polska, sul mercato Svizzero e della Repubblica Ceca abbiamo definito delle importanti operazioni acquisendo le società in loco del Gruppo Quanta dal noto imprenditore milanese Illo Quintavalle. In Svizzera tramite l’acquisizione del ramo d’azienda di Quanta Ressources Humaines SA (dando continuità a 20 anni di presenza nel cantone) e in Repubblica Ceca subentrando a Quanta Ressources Humaines SA nella maggioranza azionaria dell’azienda ceca. Nel complesso si tratta di un’operazione con un impatto di mercato di 20 milioni di euro“.

E’ stata rafforzata l’area manageriale con l’ingresso nel Gruppo Orienta di Claudio Mantese in qualità di International Manager con il compito di consolidare i paesi europei in gestione diretta e lavorare per dare continuità e sviluppo al progetto di internazionalizzazione. Claudio Mantese proviene da un’esperienza di dieci anni in Quanta Spa, sette dei quali passati all’estero tra Brasile e Repubblica Ceca in qualità di Country Manager delle società locali del Gruppo e nel 2020 ha assunto la guida di altri tre Paesi europei (Svizzera, Romania, Repubblica Ceca).