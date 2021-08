Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) - I campioni olimpici Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi saliranno sul podio per ricevere la medaglia d'oro vinta nei 100 metri e nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 con la divisa bianca dell'Italia, quella della sfilata nella cerimonia di apertura. Una richiesta dell'azienda Armani come segno di rinascita dello sport italiano dopo la sofferenza per la pandemia.