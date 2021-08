Editoria: Fazi vara podcast 'Incipit d'autore', gli scrittori leggono le prime pagine dei loro libri

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - La casa editrice Fazi vara 'Incipit d'autore' con cui gli autori si avvicineranno di più ai loro lettori leggendo le prime pagine dei loro libri, per un massimo di 2-3 minuti. Un modo per riconoscere, nell’interpretazione di chi quelle pagine le ha scritte, le sfumature di senso e di emozioni che la carta non può restituire.

Il podcast è già disponibile – oltre che sul sito di Fazi Editore – sulle principali piattaforme di streaming digitale quali: Spotify, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. I primi autori presenti nel podcast sono: Anna Giurickovic Dato, Franco Faggiani, Michele Navarra, Lily King, Desy Icardi, Saverio Simonelli, Francesco Muzzopappa, Sandro Frizziero, Giorgia Tribuiani, Claudio Coletta e Valentino Ronchi.

A breve arricchiremo l’offerta con le voci di Juan Gómez-Jurado e di Namwali Serpell, di Luciana Boccardi, di Susy Galluzzo, di Dario Levantino.