Covid oggi Russia, superati 160mila morti da inizio pandemia

In Russia sono più di 160.000 i decessi per complicanze legate al coronavirus dall'inizio della pandemia. I dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass parlano di 23.508 nuovi casi confermati di Covid-19 e di altri 785 decessi che portano il totale a 6.312.185 contagi con 160.137 morti e 511.265 casi attivi. Le persone dichiarate guarite in Russia dopo aver contratto l'infezione sono 5.640.783.

Mosca è ancora una volta la città in cui si registra il maggior numero di nuovi casi accertati nell'arco di 24 ore (3.330) e di decessi (75), seguita da San Pietroburgo (1.596 contagi e 60 morti).